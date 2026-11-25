CSM Bucureşti a fost învinsă fără drept de apel de echipa bosniacă RK Izvidac, cu scorul de 33-26 (19-10), marţi seara, la Ljubuski, în penultima etapă din Grupa C a competiţiei de handbal masculin EHF European League.

RK Izvidac - CSM București 33-26, cu Andrei Drăgan cel mai bun marcator al ”tigrilor”

CSMB a avut un început promităţor, dar de la 3-2 a primit şapte goluri consecutive (3-9) şi jocul a curs în favoarea gazdelor, care au intrat la pauză cu un avantaj de nouă goluri, câştigând în cele din urmă la şapte lungimi.

Golurile ''tigrilor'' au fost marcate de Andrei Drăgan 6, Damian Przytula 5, Bogdan Andrei Oancea 2, Zamfir Dumitrana 2, Adrian Vlăduţ Rotaru 2, Domingo Jesus Luis Mosquera 2, Răzvan Ştefan Chiratcu 2, Alex Mihai Dascălu 2, Danilo Gluşak 1, David Bogdan Voica 1, Nicuşor Andrei Negru 1.

Valentin Petrila a totalizat 8 intervenţii (27,59%), iar Dan Vasile a apărat 2 şuturi (15,38%).

Pentru gazde au înscris Amer Sahinovic 7 goluri, Matej Simic 5, Kresimir Kresic 5, Fahrudin Melic 5, Zvonimir Lukenda 2, Mirko Misetic 2, Danijel Stijovic 2, Dario Djenadija 1, Patrik Pavicic 1, Kerim Semic 1, Mile Lasic 1, Kristian Katic 1.

Aldin Alihodzic a reuşit 3 intervenţii (18,75%), iar Milos Knezevic tot 3 (18,75%).

Kadetten Schaffhausen a fost ţinută în şah de Chambery Savoie Mont Blanc Handball, 28-28.

Clasamentul din grupa lui CSM București

În clasament, Kadetten Schaffhausen conduce cu 9 puncte, urmată de RK Izvidac, 5 puncte, Chambery Savoie Mont Blanc Handball, 3 puncte, CSM Bucureşti, 2 puncte.

Primele două clasate se califică în play-off.

CSMB va juca ultimul meci pe 1 decembrie, la Bucureşti, cu Kadetten Schaffhausen.

HC Buzău - Fraikin BM Granollers 34-36

ACS HC Buzău 2012 a fost învinsă de echipa spaniolă Fraikin BM. Granollers, cu scorul de 36-34 (22-15), marţi seara, în Sala Sporturilor ''Romeo Iamandi'', în penultima etapă din Grupa E a competiţiei de handbal masculin EHF European League.

După ce a fost dominată în prima parte a meciului, vicecampioana României a reuşit o repriză secundă mai bună şi a pierdut la doar două goluri, după un parţial 19-14.

Tărâță, din nou MVP pentru vicecampioana României

Golurile buzoienilor au fost înscrise de Alexandru Mihai Tărîţă 8, Claudiu Andrei Lazurca 5, Nemanja Grbovic 4, Zanas Gabrielius Virbauskas 3, Mihajlo Mitic 3, Ionuţ Broască 2, Vencel Csog 2, Zeljko Sukic 2, Daniel Andrei Susanu 2, Florin Andrei Bejinariu 1, Lukasz Blazej Gogola 1, Vitali Komogorov 1.

Eugen Ştefan Nicolae Crăciunescu a avut 10 intervenţii (34,48%), iar Vasile Cristian Tcaciuc 3 (16,67%).

Pentru echipa catalană au punctat Pablo Urdangarin 12 goluri, Marcos Fis 6, Ferran Castillo Oliveras 5, Josep Ernest Armengol Garin 4, Gerard Domingo Calzada 3, Pol Chaves Valera 2, Juan Palomino Moron 2, Adrian Figueras 1, Bruno Reguart Massana 1.

Lluc Borrell Nadal a avut 7 intervenţii (21,88%), iar Pau Panitti Martinez 6 (50%).

În celălalt meci al grupei, SG Flensburg-Handewitt a dispus de Aguas Santas Milaneza cu 33-21.

Clasamentul din grupa lui HC Buzău

SG Flensburg-Handewitt conduce în clasament, cu 10 puncte, urmată de Fraikin BM. Granollers, 8 puncte, ACS HC Buzău, 1 punct, Aguas Santas Milaneza, 1 punct.

Primele două clasate s-au calificat în play-off.

HC Buzău va juca ultimul său meci pe 1 decembrie, în Portugalia, cu Aguas Santas Milaneza, informează Agerpres.