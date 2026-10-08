În ultima etapă, jucată ieri, internaționalul kosovar născut în Suedia a avut o nouă prestație excelentă: Selmani a înscris un hat-trick în 4-1 în deplasare cu Nanjing City ('11, '80 - din penalty și '90) și a primit nota 9.5, acel ”-10” de pe timpuri, de la Sofascore, care l-a desemnat omul meciului.

Golgheter la Dinamo în sezonul 2024-2025 (cu 14 reușite în Superligă), Astrit Selmani s-a transferat în iulie anul trecut la Shaanxi Union FC, echipă din China League One, divizia secundă chineză.

A fost a treia rundă consecutivă în care atacantul marchează, după golurile reușite în 3-0 cu Dalian K'un City și 2-2 cu Suzhou Dongwu.

China League One se dispută în sistem primăvară - toamnă, iar echipa lui Selmani luptă pentru promovarea în Super League (se află pe locul 5, la 6 puncte de poziția secundă, cu 5 etape înainte de finalul campionatului).

Până acum, kosovarul a jucat 23 de partide, în care a înscris 10 goluri și a oferit 3 pase decisive.

A promis că se va întoarce la Dinamo

Astrit Selmani, apreciat de fanii lui Dinamo în primul rând pentru atitudinea sa de luptător, a promis la despărțirea de ”câini” că se va întoarce la echipă.

”Vreau să mulțumesc întregii familii Dinamo. A fost un sezon incredibil, un an cu adevărat special alături de colegii mei, plin de amintiri, și de prieteni pe care îi voi păstra mereu în suflet. Sunt deosebit de recunoscător pentru sprijinul extraordinar al suporterilor, care ne-au făcut pe mine și pe familia mea să ne simțim ca acasă încă din prima zi.

Un imens mulțumesc staff-ului și tuturor celor de la club pentru că au crezut în mine și au făcut ca această călătorie să fie atât de memorabilă. Dinamo va avea întotdeauna un loc în inima mea, așa că mă voi întoarce❤️”, a postat Selmani în iulie 2025, la momentul despărțirii de Dinamo.