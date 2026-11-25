Louis Munteanu a reușit 6 goluri și 4 pase decisive în cele 21 de meciuri jucate în MLS. Problemele medicale i-au redus semnificativ timpul de joc, iar ultima sa apariția datează din urmă cu mai bine de două luni, de pe 20 septembrie.

Final de sezon pentru Louis Munteanu la D.C. United

Fără Louis în ultima parte a sezonului, clubul din Washington a terminat în genunchi sezonul, pe locul 14, penultimul, în Conferința de Est și șapte eșecuri în ultimele opt etape. Ca urmare a acestui parcurs, antrenorul elvețian Rene Weiler (53 de ani) a fost demis, iar în locul său a fost numit columbianul Oscar Pareja (58 de ani).

D.C. United a anunțat recent lotul pentru sezonul 2027, iar Louis Munteanu figurează printre cei 21 de jucători cu contract garantat, fiind unul dintre cei cinci atacanți de pe listă. Românul are o înțelegere valabilă până în 2029, cu opțiune de prelungire până în 2030.

Erkut Sogut (46 de ani), directorul sportiv de la D.C. United, a transmis după anunțarea lotului: "Continuăm să construim acest club, iar fiecare decizie pe care o luăm în privința lotului ține cont de viziunea noastră pe termen lung și de ambițiile noastre sportive. Odată cu venirea lui Oscar ca antrenor principal, a fost important să lucrăm îndeaproape cu el pe tot parcursul acestui proces, să evaluăm lotul și să stabilim ce profil de jucători căutăm și ce calități vrem să aducă aceștia echipei. Astfel de decizii nu sunt niciodată ușoare. Le mulțumim jucătorilor care pleacă pentru implicarea lor și pentru tot ce au făcut pentru club. Ne dorim în continuare un lot mai competitiv, cu mai multe soluții pe fiecare post, care să reflecte viziunea noastră comună și să ne permită să obținem rezultate pe viitor".