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Mike Arana, cumpărat de Universitatea Craiova cu 500.000 de euro Cu două zile înaintea meciului cu Brighton din Conference League, Universitatea Craiova a oficializat transferul lui Mike Arana de la Real Espana. Fotbalistul din Honduras se va alătura oltenilor pe 22 ianuarie, când va împlini 18 ani. Universitatea Craiova a plătit 500.000 de euro pentru transferul lui Mike Arana, iar suma poate crește în funcție de bonusurile stabilite în contract. De asemenea, Real Espana, formație clasată pe locul 4 în prima ligă din Honduras, a păstrat 10% dintr-un viitor transfer, anunță Deportes TVC.

Mike Arana e poreclit "Lamine" și spune că are 500 de goluri marcate la juniori Mike Arana, care poate evolua ca extremă dreapta sau extremă stânga, este considerat unul dintre marile talente ale fotbalului din Honduras. A marcat două goluri în acest sezon la prima echipă a lui Real Espana, însă într-un interviu acordat recent vorbea despre sutele de reușite pe care le-a avut la nivel de juniori. "În campionatele de la juniori cred că am marcat undeva la 400-500 de goluri", spunea Mike Arana, pentru Diez. În cadrul aceluiași interviu, viitorul fotbalist al Craiovei dezvăluia că este un mare admirator al lui Lamine Yamal, starul Barcelonei. Inclusiv colegii de echipă sau cei din familie îl strigă "Lamine". "Îl admir foarte mult pe Lamine, iar oamenii care mă cunosc știu asta foarte bine. Vreau să joc așa cum o face el", mai spunea Arana.

Mike Arana are deja 6 meciuri la naționala de seniori La doar 17 ani, două luni și nouă zile, Mike Arana a debutat la naționala de seniori din Honduras, într-un amical cu Peru (2-2). A devenit cel mai tânâr debutant din istoria țării, iar selecționerul Jose Francisco Molina spunea după meci: "L-am chemat pe Mike Arana în martie și ne-a încântat. Îmi place enorm, a jucat la un nivel foarte înalt". În această perioadă, Mike Arana se află în Qatar pentru Cupa Mondială U17. Honduras a pierdut primele două meciuri din grupă, cu Serbia (0-2) și Columbia (0-2), iar vineri va înfrunta Japonia. 6 meciuri a strâns deja Mike Arana la naționala de seniori din Honduras. Pe 17 noiembrie a fost titular în victoria din amicalul cu Kuweit (2-0).

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