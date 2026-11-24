Totul s-a întâmplat în seara de joi, 19 noiembrie, în baza unui mandat de aducere. Tamaș plecase la Brașov, dar a fost adus de oamenii legii la București.

După două ore de audieri la Secția 27 de Poliție din București, Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior s-a dispus măsura de arest la domiciliu pentru 30 de zile. Virgil Boglea, avocatul lui Gabi Tamaș, a comentat situația în care se află fostul internațional.

Virgil Boglea, avocatul lui Gabi Tamaș: ”Este o perioadă dificilă pentru el”

"Nu s-a mai întâmplat nimic. Așteptăm termenul la contestație. Astăzi nu era stabilit termenul, m-am interesat. Este atât contestația noastră, cât și cea a Parchetului. Ambele au fost depuse în aceeași zi. Dosarul se înaintează de la Judecătoria Sectorului 3 către Tribunal pentru stabilierea termenului pentru contestație.

Momentan, nu s-a stabilit termenul. Gabi este bine, așteaptă și el termenul acesta. Dacă se admite contestația noastră o să fie revocată măsura arestului la domiciliu. Dacă, Doamne Ferește, se admite contestația Parchetului, ceea ce nu cred, ar fi arestare preventivă. Nu cred că poate fi cazul.

(n.r. dacă poartă o brățară în momentul de față) Nu, este doar acea formă de arest la locuință. Într-adevăr, este o perioadă dificilă pentru Gabi, că este privat de libertate. Încercăm să trecem peste și să rămână doar o amintire neplăcută”, a spus Boglea, pentru Digi Sport.

Gabi Tamaș, carieră impresionantă

Fost internaţional român cu 67 de selecţii şi 3 goluri pentru echipa naţională a României, Gabriel Tamaş a reprezentat România inclusiv la Campionatul European UEFA EURO 2008, fiind timp de peste un deceniu unul dintre cei mai apreciaţi fundaşi centrali ai generaţiei sale.

În cariera de jucător, Gabriel Tamaş a evoluat în campionate importante ale Europei, precum Premier League, LaLiga, Ligue 1, SuperLiga Turciei sau Premier Liga din Rusia, bifând prezenţe pentru cluburi importante precum Dinamo Bucureşti, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich Albion, Cardiff City, Watford, FCSB, Hapoel Haifa, FC Voluntari sau Petrolul Ploieşti.

După retragerea din activitate, Gabriel Tamaş şi-a început parcursul în conducerea fotbalistică, ocupând funcţia de preşedinte la FC Voluntari, iar ulterior pe cea de director sportiv la Concordia Chiajna.