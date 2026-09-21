După perioada cu bune și cu rele de la Dinamo, atacantul Alexandru Pop (26 de ani) s-a transferat în această lună în prima ligă din Israel, la Hapoel Ironi Kiryat Shmona.
Alexandru Pop a debutat în Ligat ha'Al
Fotbalistul născut în Buenos Aires a jucat deja două meciuri în Ligat ha'Al: 0-4 acasă cu Maccabi Haifa la debut, când a intrat în minutul 58 (etapa 4), și 0-1 în deplasare în week-end cu Hapoel Be'er Sheva, campioana en-titre (etapa 5).
Presa din Israel îl anunța titular pe Pop în duelul cu Hapoel Be'er Sheva, dar și în partida de sâmbătă românul a fost introdus pe parcursul întâlnirii, în minutul 55.
De fiecare dată, fostul atacant al ”câinilor” a intrat destul de bine în meci, dovadă și notele primite pe site-urile de specialitate, peste sau în media echipei: 6.6 și din nou 6.6 (Sofascore), 6 și 6.4 (Flashscore).
În fața campioanei Hapoel Be'er Sheva, Alexandru Pop s-a remarcat printr-un șut de la distanță, care însă a trecut pe lângă poartă. ”Și-a încercat norocul din afara careului”, a notat Sport 1 Maariv.
Actuala formație a românului, înființată în 2000 prin fuziunea a două echipe din ligile inferioare, a ajuns în 2007 în eșalonul de elită, a retrogradat în 2009 și a revenit imediat în prima divizie, iar în 2012 a câștigat chiar titlul de campioană în Israel - o performanță remarcabilă atunci, având în vedere că forțele fotbalului israelian proveneau de decenii doar din cele trei mari orașe, Tel Aviv, Ierusalim și Haifa (Kiryat Shmona este un oraș cu o populație de aproximativ 25.000 de locuitori, în apropiere de granița cu Liban).
Mesajul fotbalistului la plecarea din România
”Dacă m-ai fi întrebat cum aș fi vrut să-mi iau rămas bun de la Dinamo, nu cred că exista un scenariu mai fericit decât ăsta - victorie în derby (n.r - 2-1 cu FCSB). Mă bucur că s-a întâmplat așa.
Încep un capitol nou. Merg alături de familia mea într-o țară nouă. E prima experiență în afară”, a spus Alexandru Pop la plecarea în Israel.
La Dinamo, atacantul a disputat 67 de meciuri oficiale, în care a înscris 6 goluri și a oferit 3 pase decisive.
Pentru ”câini”, Pop a fost în sezonul trecut omul decisiv din finalurile de meci: a înscris golul victoriei în minutul 89 în 1-0 cu U Cluj, golul egalării în minutul 90 în 2-2 cu Universitatea Craiova și golul victoriei în minutul 89 în 3-2 cu Farul Constanța.
Foto: Hapoel Be'er Sheva, Hapoel Ironi Kiryat Shmona