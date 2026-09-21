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După perioada cu bune și cu rele de la Dinamo, atacantul Alexandru Pop (26 de ani) s-a transferat în această lună în prima ligă din Israel, la Hapoel Ironi Kiryat Shmona.

Alexandru Pop a debutat în Ligat ha'Al

Fotbalistul născut în Buenos Aires a jucat deja două meciuri în Ligat ha'Al: 0-4 acasă cu Maccabi Haifa la debut, când a intrat în minutul 58 (etapa 4), și 0-1 în deplasare în week-end cu Hapoel Be'er Sheva, campioana en-titre (etapa 5).

Presa din Israel îl anunța titular pe Pop în duelul cu Hapoel Be'er Sheva, dar și în partida de sâmbătă românul a fost introdus pe parcursul întâlnirii, în minutul 55.

De fiecare dată, fostul atacant al ”câinilor” a intrat destul de bine în meci, dovadă și notele primite pe site-urile de specialitate, peste sau în media echipei: 6.6 și din nou 6.6 (Sofascore), 6 și 6.4 (Flashscore).

În fața campioanei Hapoel Be'er Sheva, Alexandru Pop s-a remarcat printr-un șut de la distanță, care însă a trecut pe lângă poartă. ”Și-a încercat norocul din afara careului”, a notat Sport 1 Maariv.