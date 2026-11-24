În sezonul precedent a fost disponibil doar în meciurile din play-off, iar acum încă se recuperează după hernia inghinală care l-a ”chinuit” în stagiunea precedentă. Chiar dacă șefii clubului sperau că atacantul să revină cât mai repede, se pare că planurile s-au schimbat.

Chiar dacă, inițial, staff-ul tehnic ar fi sperat că Pușcaș va reveni după pauza internațională, dinamoviștii vor mai avea de așteptat până când îl vor vedea pe teren pe atacant. Despre acest subiect a vorbit recent și președintele Andrei Nicolescu.

Florin Prunea: ”Pușcaș nici nu poate să meargă”

Florin Prunea, fostul internațional, sare la gâtul celor din club și spune că starea de sănătate a lui Pușcaș ar fi mult mai gravă: ”Nici nu poate să meargă, săracul”, spune fostul portar.

„Eu am spus că sunt niște probleme. Știam, știe toată lumea, nu e ușor. Păi ce vrei, mă, să facă...? Cine e de vină, mă? Pușcaș e de vină?

L-au forțat, frate, până l-au distrus! Au tras de el: 'Hai, te rugăm, hai, te băgăm'. Știi când se mai reface ăsta? Ascultă-mă ce vă zic, nici nu poate să meargă, săracul”, a declarat Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.