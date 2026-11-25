În ultimele zile, Gigi Becali a demarat negocierile pentru transferul lui Ammar Ramadan la FCSB. În primă fază, patronul formației roș-albastre anunța că este dispus să ofere un milion de euro, însă s-a lovit de pretențiile ridicate ale jucătorului și ale impresarului, astfel că negocierile s-au împotmolit.

Ammar Ramadan, fotbalistul ofertat de FCSB, a intrat în istoria lui Dunajska Streda

"Ramadan? Da, există. 350.000 vrea impresarul, iar el zice că are acolo 450.000, dar vrea puțin mai mult. Adică vrea să-l copieze pe Boutoutaou. Pe Boutoutao n-o să-l copieze niciodată la FCSB! Boutoutaou nu e fotbalist!", a spus Gigi Becali, luni.

Într-o perioadă în care FCSB speră să rezolve mutarea, Ammar Ramadan a ajuns la 11 goluri și 10 pase decisive în campionatul Slovaciei și este lider la ambele capitole. Mai mult, fotbalistul de bandă sirian a atins o bornă rară la Dunajsa Sreda - 40 de goluri marcate.

În ultima rundă din Slovacia, la partida DAC Dunajska Streda - KFC Komarno 3-0, Ramadan a fost implicat în toate cele trei goluri ale echipei sale. A pasat decisiv la reușita de 1-0 a lui Matej Trusa, a transformat un penalty pentru 2-0, iar la golul de 3-0 al aceluiași Trusa a fost cel care a provocat o respingere a portarului la coechipierul său.

"Ramadan a bifat contra lui Komárno al 121-lea meci în prima ligă în tricoul galben-albastru și l-a egalat pe Zsolt Kalmár la numărul de apariții în primul eșalon. Cu 40 de goluri în campionat pentru DAC, sirianul a urcat pe locul al treilea în clasamentul marcatorilor din istoria clubului, la egalitate cu Mikuláš Radványi.

Ramadan a devenit astfel al patrulea jucător din istoria lui DAC care înscrie cel puțin 40 de goluri în campionat pentru club. În fața lui se mai află doar Zsolt Kalmár, cu 43 de goluri, și Pavol Diňa, legenda clubului, cu 49 de reușite", se arată pe site-ul liderului din Slovacia.

Datorită victoriei din ultima etapă, Dunajska Streda are primul loc asigurat matematic la finalul anului 2026. Echipa lui Ramadan este neînvinsă în actuala stagiune și are 41 de puncte - nu mai puțin de 10 peste campioana en-titre Slovan Bratislava.