Flashscore l-a notat pe Aleix Garcia cu 8.9 și l-a desemnat omul meciului, în timp ce Sofascore i-a dat spaniolului 8.2, cea mai mare notă dintre jucătorii de câmp.

Din nou, omul meciului a fost mijlocașul central spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo), cu un gol (dacă dăm credit ofensivei, pentru că șutul său de la distanță a fost deviat în poartă de adversarul Svit Seslar în minutul 15) și o pasă de gol (centrare din corner la reușita lui Facundo Medina din minutul 74).

Aleix Garcia: ”Vrem să câștigăm Europa League!”

”Vrem să câștigăm Europa League!”, spunea fotbalistul lui Bayer Leverkusen în conferința de presă dinaintea meciului cu Celje.

Și pentru noul antrenor, Carles Martinez Novell, tot spaniol, Aleix Garcia rămâne ”metronomul de la mijlocul terenului” care meci de meci ”aproape că nu greșește nicio pasă”, după cum îl descrie chiar site-ul oficial Bundesliga.

Spaniolul se apropie de 100 meciuri pentru Leverkusen. La Dinamo a jucat doar 8

Venit la Dinamo de la Manchester City, Aleix Garcia a jucat pentru ”câini” doar 8 meciuri oficiale, în turul sezonului 2020-2021.

Restartul carierei pentru mijlocașul central spaniol a venit după ce a părăsit echipa nenorocită de Cortacero: a ajuns la Eibar, apoi a strălucit în La Liga la Girona, de unde a ajuns până în naționala Spaniei (8 selecții).

Din vara lui 2024 joacă la Leverkusen, unde se apropie de 100 de meciuri oficiale jucate în tricoul lui Bayer (97 de partide până acum, cu 12 goluri și 16 pase decisive), cu care a câștigat Supercupa Germaniei în 2024 și a terminat pe locul 2 în Bundesliga în 2025.

La 29 de ani, Aleix Garcia mai are contract cu nemții până în vara lui 2029, iar episodul Dinamo rămâne, din păcate pentru fotbalul românesc, doar o ciudățenie în cariera unui fotbalist de top, după cum recunoștea recent chiar el pentru Marca:

”Momentul în care mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva a fost atunci când mă aflam în România. Cred că niciodată în viața mea nu mi-am imaginat că voi juca acolo. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că trebuie să fac o schimbare”.

Pe scurt, ”¡Muchas gracias, señor Cortacero!”.