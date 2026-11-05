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Lăudată de experți pentru jocul prestat și lider în Superligă după ce parcă a uitat să mai piardă, Dinamo își confirmă statutul de echipă a momentului și prin statisticile sezonului în curs, pe cât de seci pe atât de relevante.

Echipa cu cea mai mare posesie (cu o medie de 57,36%) și cu cea mai bună defensivă (doar 9 goluri încasate) dă și primii patru jucători din Superligă, conform notelor primite de la Sofascore, una dintre cele mai credibile platforme atunci când vine vorba despre analiza prestației unui fotbalist de-a lungul meciului.

Armstrong, Soro, Pascual și Mărginean în Top 4, urmați de olteanul Screciu

”Careul de ași” după primele 14 etape din campionat este format din patru jucători ai lui Dinamo, în următoarea ordine: Danny Armstrong (cu o medie a notelor de 7.74), Alberto Soro (7.66), Martin Pascual (7.56) și Andrei Mărginean (7.48).

Pe locul 5 în topul Sofascore al sezonului se află Vladimir Screciu de la Universitatea Craiova (7.45).