Lăudată de experți pentru jocul prestat și lider în Superligă după ce parcă a uitat să mai piardă, Dinamo își confirmă statutul de echipă a momentului și prin statisticile sezonului în curs, pe cât de seci pe atât de relevante.
Echipa cu cea mai mare posesie (cu o medie de 57,36%) și cu cea mai bună defensivă (doar 9 goluri încasate) dă și primii patru jucători din Superligă, conform notelor primite de la Sofascore, una dintre cele mai credibile platforme atunci când vine vorba despre analiza prestației unui fotbalist de-a lungul meciului.
Armstrong, Soro, Pascual și Mărginean în Top 4, urmați de olteanul Screciu
”Careul de ași” după primele 14 etape din campionat este format din patru jucători ai lui Dinamo, în următoarea ordine: Danny Armstrong (cu o medie a notelor de 7.74), Alberto Soro (7.66), Martin Pascual (7.56) și Andrei Mărginean (7.48).
Pe locul 5 în topul Sofascore al sezonului se află Vladimir Screciu de la Universitatea Craiova (7.45).
Danny Armstrong, locul 1 la șase categorii pe site-ul oficial Superliga
Site-ul oficial Superliga confirmă superlativele statistice ale lui Danny Armstrong, scoțianul încă ”evitat” de selecționerul Sebastien Pocognoli în ciuda unui sezon excepțional, remarcat și de presa britanică.
Armstrong ocupă locul 1 la pase decisive (10), locul 1 la șuturi expediate (medie de 3,4 pe meci - la egalitate cu Assad Al Hamlawi de la Universitatea Craiova), locul 1 la goluri marcate din afara careului (singurul cu 3 reușite), locul 1 la șansele de gol create (14), locul 1 la centrări reușite (medie de 2,7 pe meci) și, în fine, locul 1 la categoria ”Rating jucător” de pe Superliga.ro (7.81).
3 milioane de euro, suma pentru care Armstrong pleacă de la Dinamo
În 2-0 cu UTA Arad din ultima etapă, Danny Armstrong a fost desemnat de Sofascore din nou MVP-ul partidei.
Iar după o zi, au venit și noutățile despre scoțian, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu.
”La 3 milioane de euro pleacă. Sigur pleacă. Nu ai cum să spui nu unei astfel de oferte. Să fim realiști. 3 milioane pentru fotbalul din România, pentru ce propune, e o sumă foarte mare”, a declarat Nicolescu pentru Fanatik.
Pe Transfermarkt, Armstrong are o cotă de piață în valoare de 1 milion de euro.
Info: Superliga, Sofascore
Foto: Sport Pictures