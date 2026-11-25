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CITEȘTE AICI TOATE ARTICOLELE EXCLUSIVE SPORT.RO DESPRE TALENTELE DIN DIASPORA Nu mai puțin de patru fotbaliști de la prima echipă a lui Bayern Munchen au origini în România, dar toți joacă la naționalele Germaniei! Titlul ”Careul de sași!” acoperă parțial, ce-i drept, realitatea: doar Tim Binder provine dintr-o familie de sași din Sibiu, în timp ce Lennart Karl și Tom Bischof au rădăcini în comunitatea șvabă din Banat, iar David Podar-Știube este român născut în Germania cu părinți din Timișoara și Reșița. Însă sașii și șvabii aparțin aceleiași comunități germane din țara noastră, comunitate care a dat României fotbaliști ca Michael Klein (sas) sau Helmut Duckadam (șvab). Sport.ro îi prezintă în rândurile de mai jos pe fiecare dintre cei patru elevi ai lui Vincent Kompany cu origini în România. David Podar-Știube

Tânărul portar David Podar-Știube, prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a fost promovat sezonul trecut, când avea doar 15 ani, la prima echipă a lui Bayern. În acest sezon, el a fost rezervă într-un meci de Champions League, 3-3 cu Bodo/Glimt în octombrie. ”A aflat în ziua meciului că va merge la prima echipă. Și a stat pe bancă chiar lângă Manuel Neuer, care nu a jucat pentru că era accidentat”, a explicat tatăl lui David pentru Sport.ro. Internațional de juniori german, portarul de 16 ani este român cu tată din Timișoara și mamă din Reșița. Lennart Karl

Mijlocașul ofensiv Lennart Karl (18 ani), un star în devenire al fotbalului german, a debutat deja la naționala mare, pentru care a strâns 5 selecții. Din informațiile Sport.ro, el este urmașul unei familii de șvabi din România. Mai exact, din zona Banatului - județul Timiș. Asupra acestui subiect vom reveni în perioada următoare cu un material exclusiv. Tim Binder

Internațional de juniori și de tineret german, Tim Binder (19 ani) numai ce a debutat în Bundesliga în egalul lui Bayern din ultima etapă, 1-1 cu FC Koln. Polivalentul fotbalist de bandă provine dintr-o familie de sași din județul Sibiu. Informația a fost detaliată de profesorul și antrenorul de fotbal Ioan Căpîlnean: ”Tim Binder, fiul lui Berni Binder, fost fotbalist la Viitorul Bazna, a debutat sâmbătă la Bayern Munchen în Bundesliga!”. Legat de familia Binder și de importanța ei istorică, Sport.ro va reveni, de asemenea, în perioada următoare cu un material exclusiv. Tom Bischof

Mijlocașul central Tom Bischof (21 de ani) a debutat și el la naționala mare a Germaniei (5 selecții și 1 gol). Despre originile românești ale lui Bischof a scris, inclusiv pe Sport.ro, jurnalistul româno-german Helmut Heimann: bunica fotbalistului s-a născut în Cenad (județul Timiș) în familia Schmelzer, de șvabi bănățeni, și s-a căsătorit în Bavaria cu Manfred Bischof, cei doi fiind părinții lui Thomas, tatăl lui Tom. Bayern Munchen joacă astăzi în Champions League cu Lille: toți cei patru sunt în lot Astăzi, de la ora 22:00, Bayern Munchen joacă în deplasare la Lille în etapa a cincea din Champions League. Toți cei patru fotbaliști de mai sus, David Podar-Știube, Lennart Karl, Tim Binder și Tom Bischof, se află în lotul deplasat în Franța de Vincent Kompany!

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