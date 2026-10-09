FOTO ȘI VIDEO Darko Velkovski, ex-Dinamo, o duce excelent: campion, antrenat de ”Căpcăunul” Fabbiani și MVP în Champions League

Darko Velkovski, ex-Dinamo, o duce excelent: campion, antrenat de ”Căpcăunul” Fabbiani și MVP în Champions League Fotbal extern
Cătălin Parfene
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Internaționalul macedonean a evoluat pentru ”câini” în a doua parte a sezonului 2023-2024.

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Darko VelkovskiDinamoCristian FabbianiAl-KhaldiyaAFC Champions League Two
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Cristiano Ronaldo și Darko Velkovski / Foto: Getty Images.
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Fundașul central Darko Velkovski (31 de ani), internațional macedonean care deja a ajuns la 63 de selecții, s-a despărțit de Dinamo în vara lui 2024, după ce bifase 16 meciuri (și un gol) în Superligă pentru formația ”câinilor”.

”Contractul lui (n.r. - Velkovski) expiră pe 30 iunie, suntem în negocieri. Negocierile sunt în funcție de strategia noastră. El s-a simțit foarte bine aici, de fapt toți jucătorii care au venit s-au simțit foarte bine.

Cu Darko avem discuții în fiecare zi, vom vedea și vom lua cea mai bună decizie pentru a construi echipa pentru anul viitor”, explica atunci președintele dinamovist Andrei Nicolescu, la ”Totul pentru Dinamo” de pe YouTube.

A jucat doar 5 meciuri într-un singur an după plecarea de la Dinamo

Rămas fără echipă timp de jumătate de an după despărțirea de Dinamo, Velkovski a revenit pe teren în ianuarie 2025, când a semnat cu Nyíregyháza Spartacus din Ungaria, după care a urmat transferul în Bosnia și Herțegovina la Zrinjski Mostar.

Pe parcursul întregului an trecut, fostul dinamovist a bifat însă meciuri foarte puține: trei la maghiari și două la bosniaci.

2026, restart de carieră pentru Velkovski

Restartul carierei pentru Velkovski a venit în 2026. În ianuarie a semnat cu fosta sa echipă din țara natală, Vardar Skopje, unde a intrat instant în primul ”11” și cu care a câștigat titlul de campion în Prva Liga.

În vară, a fost titular și în preliminariile cupelor europene într-o echipă Vardar antrenată pentru scurt timp de argentinianul Cristian Fabbiani, ”Căpcăunul” care, ca jucător, a câștigat campionatul și Cupa României cu CFR Cluj în sezonul 2007-2008.

Macedoneanul este lider în campionat și joacă astăzi marele derby

Iar în august a semnat cu Al-Khaldiya SC (transcrisă uneori și Al Khalidiyah) din Bahrain, echipă care se bate la titlu sezon de sezon în micul regat din Golful Persic.

Aici, Velkovski joacă titular, este lider în Bahraini Premier League și de curând a debutat în AFC Champions League Two (fosta AFC Cup).

În prima etapă din faza grupelor, în 0-0 acasă cu FC Nasaf din Uzbekistan, ex-dinamovistul a fost cel mai bun jucător de pe teren, fiind notat cu 7.7 de Flashscore și de Sofascore.

Astăzi, de la ora 19:00, vicecampioana și liderul Al-Khaldiya joacă pe Khalifa Stadium marele derby cu Al-Muharraq, campioana en-titre.

Foto: Al-Khaldiya SC

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