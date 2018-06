Nota de plata! Lasat de clujeni sa plece gratis, Petrescu ia un titular de la CFR cu 2.5 milioane de euro

Dan Petrescu a dat sansa de a juca in cupele europene pe milioanele chinezilor. El si-a dat demisia de la CFR si a plecat la Guizhou Hengfeng.

Petrescu ar fi trebuit sa plateasca 400.000 de euro in cazul rezilierii contractului cu CFR, dar conducatorii echipei din Gruia l-au lasat sa plece la Guizhou fara sa achite banii. Totusi, el va returna favorul prin cumpararea unui jucator!

Digisport scrie ca Petrescu vrea sa il transfere la Guizhou pe fundasul Kevin Boli, iar chinezii vor plati 2.5 milioane de euro in schimbul francezului.

CFR va obtine astfel un profit de 2 milioane de euro, dat fiind ca l-a cumparat pe Boli cu 500.000 euro de la Viitorul.

In varsta de 26 de ani, Kevin Boli are in prezent o cota de 1.3 milioane euro. El a jucat 14 meciuri pentru CFR si 80 pentru Viitorul.