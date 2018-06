Tinta SURPRIZA pentru Guardiola! Seicii, REFUZATI cand au propus 60 de milioane. Pentru cine se bat

Pep Guardiola a promis ca nu va mai alerga decat dupa doi sau trei fotbalisti in aceasta perioada de transferuri.

Unul dintre ei: bosniacul Pjanic. Tuttosport anunta ca Juventus a refuzat deja o propunere in valoare de 60 de milioane de euro din partea lui City. Gigantul din Torino a transmis ca Pjanic nu e transferabil decat pentru 80 de milioane.



Pjanic, 28 de ani, a fost cumparat de Juventus de la Roma in 2016 in schimbul a 32 de milioane de euro. In cariera, mijlocasul a mai trecut pe la Metz si Lyon.