"Am cerut tot numai sa refuze!" Petrescu s-a intors azi in Romania! Anuntul pe care l-a facut pe aeroport

Dan Petrescu se desparte maine de CFR Cluj.

Super Dan pleaca de la Cluj dupa numai un sezon, in care i-a adus Clujului titlul in Liga 1. Petrescu va ajunge in China. Astazi, antrenorul s-a intors din vacanta, iar maine va pleca la cluj pentru a-si lua lucrurile si pentru a le multumi sefilor clubului ca a fost lasat sa plece.

"Maine ma duc la Cluj, sa-mi iau toate lucrurile de acolo. Vreau sa le multumesc celor de la Cluj pentru tot ce mi-au oferit, o sa fac o conferinta de presa. E adevarat ca am cerut tot doar sa fiu refuzat de clubul cu care negociam, dar nu s-a intamplat asa", a spus Petrescu pe aeroport.