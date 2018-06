ULTIMA ORA | Bayern i-a stabilit pretul lui Lewandowski, dupa ce polonezul i-a anuntat pe sefi ca vrea sa plece

Bayern Munchen l-a anuntat pe Robert Lewandowski cati bani vrea in schimbul sau.

Presa germana a scris in urma cu mai putin de o saptamana ca noul impresar al lui Robert Lewandowski, israelianul Pini Zahavi, unul dintre cei mai puternici oameni din aceasta lume a agentilor de fotbalisti, i-a anuntat pe conducatorii lui Bayern ca jucatorul vrea sa plece!

Astazi, cotidianul BILD noteaza ca Bayern le-a raspuns lui Pini Zahavi si Robert Lewandowski. Clubul bavarez a transmis ca va negocia doar daca la Munchen ajunge o oferta de 200 de milioane de euro!

Lewandowski are contract cu Bayern pana in 2021 si nu are o clauza de reziliere.

Polonezul este dorit de Manchester United, PSG si Chelsea. Si Real Madrid ar fi interesata de el.

30 de goluri a dat Lewandowski in ultimul sezon al Bundesligii.

Gratis a ajuns Lewandowski pe Allianz Arena