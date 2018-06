VIDEO: "I-as castiga pe stelisti!" Momentul in care Sumudica ii promite lui Becali ca ar fi varianta perfecta pentru FCSB

Dupa plecarea de la Kayserispor, Marius Sumudica a avut o discutie cu Gigi Becali, pentru a veni la FCSB. Mihai Stoica s-a opus. DETALII AICI

Gigi Becali l-ar vrea pe Sumudica la FCSB, dar spune ca momentan nu il poate pune antrenor, din cauza relatiei tensionate pe care Sumudica o are cu suporterii stelisti.

Becali a explicat acest lucru intr-o interventie telefonica la Ora exacta in sport. Marius Sumudica era in platou si a intrerupt discursul lui Becali, soptit, dar in microfon, cu o afirmatie care tradeaza si interesul lui pentru FCSB: "I-as cuceri (n.r. pe stelisti)."

Iata cum a decurs dialogul:

Becali: "Din punctul meu de vedere, eu l-as pune. Dar va dati seama ce ar insemna, dupa toate problemele pe care le am cu suporterii, sa mai am inca una..."

Aici intervine Sumudica: "I-ar castiga (n.r. Marius Sumudica pe stelisti)."

Moderatorul emisiunii scoate in evidenta afirmatia lui Sumudica: "Domnule Becali, Marius Sumudica tocmai a spus ca i-ar cuceri pe suporteri."

Becali continua: "Nu... pai nu se poate. La Steaua, trebuie sa fii 100%. Daca 20% din suporteri nu te iubesc, atunci nu se poate."

"Eu pot fi orice, un antrenor poate fi orice, la orice echipa. Numai ca suporterul nu poate fi orice. Suporterul este rapidist, stelist sau dinamovist. El nu se poate schimba."

"Iar Sumudica n-a vrut sa fie orice. A facut niste gesturi din cand in cand... uite si acum, el a venit la emisiune imbracat in visiniu."

