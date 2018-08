"Fault, ba, fault!" Imagini epice in China! Petrescu a inceput sa vorbeasca in ROMANA cu chinezii si a fost DAT AFARA :))) VIDEO

Dan Petrescu n-a putut sa se bucure pana la capat dupa victoria lui Guizhou cu Shandong Luneng, 3-1.

A fost trimis in tribune in finalul partidei. Petrescu i s-a plans in romana arbitrului. Chinezul n-a inteles nimic si l-a dat afara. :))

"Fault, ba, fault!", i-a strigat de mai multe ori Petrescu centralului. Degeaba. Nici decizia nu s-a intors, nici Petrescu nu a terminat partida pe banca.