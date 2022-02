Nicolo Napoli recunoaște după derby-ul Craiovei: "N-am putut!". Unde crede că s-a făcut diferența

Nou-promovata s-a văzut condusă după doar 16 minute, când Gustavo a marcat pentru Universitatea Craiova, iar formația lui Laurențiu Reghecampf s-a desprins decisiv cu un sfert de oră înainte de final, în urma reușitei lui Ștefan Baiaram.

Nicolo Napoli: "Am acuzat puțină oboseală"

La finalul partidei, Nicolo Napoli, antrenorul lui FC U Craiova a recunoscut superioritatea rivalei din oraș și a dat vina pe oboseală pentru jocul slab făcut de elevii săi.

"Am încercat să facem un meci bun, dar am acuzat puțină oboseală. Jucătorii au încercat să lupte, dar n-au putut. Ei au jucat mai bine și au câștigat pe merit. Am scăzut la nivelul fizic, dar e posibil să fie vina oboselii, a atmosferei. Le mulțumesc fanilor că au fost alături de echipă.



Greșeala noastră este că n-am făcut un meci foarte bun. Am avut ocazii, am ajuns la poartă, dar fără gol e foarte greu. Faultul la Compagno cred că a fost clar. A fost un meci slab al nostru. Acum trebuie să ne recuperăm mental, fizic și avem meci cu UTA acasă, vineri. Atmosfera a fost foarte bună, suporterii noștri au încercat să ne ajute, dar n-am putut", a spus Nicolo Napoli, după meci.

În urma acestui rezultat, FC U Craiova rămâne pe locul 13 în Liga 1, cu 26 de puncte. În runda următoare, echipa lui Nicolo Napoli va primi vizita celor de la UTA Arad, vineri, de la ora 17:30.