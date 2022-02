Universitatea Craiova - FCU Craiova 2-0 | Elevii lui Reghecampf câștigară derby-ul Craiovei! Artificii și spectacol în Bănie 

Universitatea Craiova - FCU Craiova 2-0

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în derby-ul Craiovei, împotriva celor de la FCU Craiova. Elevii lui Reghecampf au câștigat cu 2-0, grație golurilor lui Gustavo și Baiaram și își consolidează poziția a cincea din clasament.

Final.

Min. 75: GOL Universitatea Craiova! Baiaram își ia revanșa și face 2-0 din pasa lui Nistor.

Min. 66: Ocazie Universitatea Craiova! Ștefan Baiaram are șansa să dubleze avantajul pentru echipa lui Reghecampf, dar tânărul jucător al oltenilor șutează la o palmă pe lângă poarta lui Popa.

Min. 46: A început repriza a doua.

Pauză.

Min. 23: Ocazie FCU Craiova! Nicușor Bancu era să o comită, dar Mirko Pigliacelli este la post și respinge mingea trimisă de fundașul stânga.

Min. 16: GOL Universitatea Craiova! Gustavo preia excelent centrarea lui Vătăjelu și face 1-0 pentru echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf.

Min. 11: Meciul s-a reluat după 10 minute.

Min. 10: Meciul a fost oprit de Marcel Bîrsan din cauza artificiilor care au început să explodeze pe teren, iar cele două echipe au plecat la vestiare. Cei care au folosit materialele pirotehnice sunt susținătorii clubului patronat de Mihai Rotaru.

Min. 1: A început meciul, iar lovitura de start a fost dată de sărbătoritul zilei, Gică Craioveanu.

Echipele de start:

17:00 UPDATE Cele două Craiova după "Cele două Diane" de Alexandre Dumas - tatăl. Citește AICI un editorial de Leo Badea.

16:00 UPDATE Citește AICI ce a spus Mihai Rotaru, patronul Universității, despre meciul din această seară.

Cele două rivale din Craiova se întâlnesc din nou în Liga 1, după ce în tur Universitatea a reușit să se impună în fața lui FCU, scor 2-0.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf este pe locul cinci înainte de această partidă, cu 39 de puncte, și are nevoie de victorie pentru a se distanța de locurile de play-out.

De partea cealaltă, FCU Craiova trece printr-o perioadă bună în campionat. A bifat șapte puncte în ultimele trei partide din Liga 1 și a urcat pe locul 13.

Cu un succes în fața rivalei, echipa lui Nicolo Napoli poate urca pe locul 11, peste CS Mioveni și Chindia.

„Venim după un meci foarte bun cu Dinamo, urmează un meci interesant cu FCU. Trec printr-o perioadă bună, deci o să fie un meci greu pentru noi.

Atmosfera este una pe care o știți foarte bine. Se întâlnesc două echipe care sunt din același oraș, două echipe de tradiție. Meciul o să fie la un nivel foarte înalt.

O să facem tot ce putem ca să câștigăm cele 3 puncte. Avem nevoie să ne calificăm în play-off și să ajungem aproape de cele două echipe din față, ăsta e obiectivul nostru. Important e să urcăm cât mai mult în clasament. Am pierdut foarte multe puncte, au fost momente când am jucat bine și nu am câștigat.

Avem nevoie de constanță, de siguranță, seriozitate. Va fi foarte greu, dar suntem pregătiți. Le-am arătat jucătorilor ce au de făcut și sper să se ridice la nivelul acestui meci”, a spus Laurențiu Reghecampf.