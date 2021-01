Raspunsul HALUCINANT dat de Cortacero cand a fost intrebat daca vrea sa o bage pe Dinamo in FALIMENT! "Cum nu au fost deloc bani? Eu asta nu pricep!" Ce le promite celor din DDB

Pablo Cortacero a oferit un interviu in care a vorbit despre Dinamo.

Omul care a adus echipa intr-una dintre cele mai dificile situatii din istoria clubului a raspuns intrebarilor legate de haosul de la echipa. Intrebat daca doreste sa falimenteze clubul, spaniolul a facut noi promisiuni si a spus ca banii vor ajunge inainte de sfarsitul lunii ianuarie.

"Sper ca in aceste zile sa intre marirea de capital de 5 milioane de euro. Nu stiu de ce lumea vorbeste ca Dinamo va ajunge la faliment. Pe 21 decembrie am facut marirea de capital si sunt 30 de zile in care trebuie sa intre banii. Daca nu vor intra cele 5 milioane de euro, putem discuta despre altceva, dar pana atunci mi se pare ireal sa discuti despre faliment. Sunt oameni care probabil scot tot felul de lucruri pentru alte interese. Vrem sa intre aceasta marire de capital de 5 milioane de euro, acum.

Apoi, in mai, vom face o alta marire a capitalului, tot cu 5 milioane de euro, pentru a scapa de toate datoriile si pentru a avea un club sanatos din punct de vedere financiar. Cand intra prima marire de capital si ceilalti actionari vor trebui sa contribuie cu sumele care le revin procentual, DDB cu 20 si ceva la suta si Nicolae Badea cu 7 si ceva la suta", a declarat Pablo Cortacero pentru ProSport.

Cortacero a explicat ca banii nu au lipsit niciodata de la club asa cum au declarat jucatorii si fanii din Stefan cel Mare. Mai mult decat atat, el a dezvaluit si ce bani au intrat in conturile lui Dinamo.

"Cum nu au fost deloc bani? Eu asta nu pricep! Au intrat banii de la Unibet. Sunt banii de la Macron, drepturile TV. Avem inca facturi pe care trebuie sa le incasam. E adevarat ca atunci cand vor intra cele 5 milioane de euro lucrurile vor fi mai simple, vor fi mai multe lichiditati si vom putea plati la zi toti jucatorii, toti angajatii clubului. Vom plati imprumutul celor de la DDB catre club pentru ca nu vrem sa creasca datoria lui Dinamo", a spus Cortacero.