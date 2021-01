DDB negociaza in secret un transfer de PLAYOFF! Suporterii si Bonetti l-au contactat deja: ce fotbalist vor sa aduca la Dinamo

Dinamo traverseaza o perioada dramatica din punct de vedere economic, insa jocul echipei surprinde si 'cainii' se lupta pentru un loc de playoff.

Steliano Filip (26 de ani), fundas stanga cu 7 prezente in echipa nationala a Romaniei, este noua tinta a suporterilor de la Dinamo.

In prezent la AE Larisa, in Grecia, Filip ar fi deja in discutii cu DDB si Dario Bonetti pentru o revenire in Stefan cel Mare.

Prosport anunta ca decizia ii apartine exclusiv fundasului, care va trebui sa aleaga intre reverenirea la Dinamo si alte doua echipe din Grecia cu care ar avea discutii.

Conform sursei citate, Filip ar prefera sa continue in Grecia, insa nu a refuzat nici negocierile cu Dinamo.

Steliano Filip a mai evoluat pentru Dinamo in perioada 2012-2018, inainte sa fie vandut in Croatia, la Hajduk Split, in schimbul a 500.000 de euro.

Doua pase de gol are Filip in 14 meciuri jucate pentru AE Larisa in acest sezon.