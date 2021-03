Negoita a spus TOT! Cum a fost convins sa le vanda clubul spaniolilor: "Au adus 550.000 de euro fara sa vina in tara! Toata povestea suna promitator!"

Clubul din Stefan cel Mare trece printr-un adevarat cosmar de cand a fost preluat de fondul de investitii reprezentat de Pablo Cortacero.

Fostul actionar majoritar al lui Dinamo, Ionut Negoita, a fost criticat in repetate randuri pentru faptul ca le-a cedat spaniolilor actiunile fara sa se asigure ca au intr-adevar resursele necesare pentru a administra bine clubul.

Negoita a raspuns acestor acuzatii. El a explicat ca in momentul in care s-a perfectat tranzactia nu existau indicii care sa conduca la ideea ca oamenii lui Cortacero sunt niste impostori. Mai mult, omul de afaceri a dezvaluit ca spaniolii au reusit sa vireze o suma importanta de bani intr-un timp destul de scurt, fapt ce le-a oferit o anumita credibilitate.

"Am avut discutii cu multa lume, cu tot felul de nationalitati. Indieni, pakistanezi, italieni, spanioli. Chiar si vreo doi romani care se bagau in seama. Prin comparatie cu altii, spaniolii au fost mai seriosi. Si au inceput bine, dar au continuat prost.

Cortacero a venit cu Talnar si cu Serdean, dar si cu un domn Melero. Am vorbit pe video cu ei pentru ca era pandemia. Melero un domn extrem de respectat in Spania, apoi a intrat si Contra in ecuatie. Se stia cu Melero, premisele erau bune. Au adus 550.000 de euro fara sa vina in tara, mai pe nevazute. Toata povestea, toata ecuatia suna promitator.

Isi doreau sa faca o echipa foarte buna, cu Contra, sa aduca spanioli, presedinte de club, oameni pregatiti, oameni cu experienta in fotbal. Spuneau ca vin cu fotbalisti care n-au loc prin Spania. Lucrurile, pana la un punct financiar si organizatoric, aratau promitator.

La un moment dat n-au mai avut bani. Dar ei au dat 550.000 de euro fara sa fie actionari in club, ca imprumut!", a spus Ionut Negoita potrivit Gazetei Sporturilor.