Unul dintre cele mai RENUMITE stadioane din lume isi schimba numele! Maracana urmeaza a fi redenumit dupa LEGENDA Pele 

Stadionul 'Maracana' nu se va mai numi la fel!

Numit Estadio Jornalista Mario Filho si cunoscut ca 'Maracana', stadionul din Brazilia urmeaza a fi redenumit dupa o decizie luata de Adunarea Legislativa din Rio. In cursul zilei de marti a fost aprobata o lege prin care arena construita in 1948 se va numi dupa legenda Braziliei, Edson Arantes do Nascimento 'Pele'.

Schimbarea nu a fost pe placul brazilienilor, care sunt de parere ca va fi uitat fostul jurnalist Mario Filho, cel dupa care a fost numita arena, si care a insistat pentru construirea stadionului in anii '40.

Guvernatorul din Rio, Claudio Castro, poate aproba sau refuza legea decisa marti in curs de 15 zile.

Pele este o figura reprezentativa in Brazilia, fiind considerat unul dintre cei mai mari fotbslisti din istoria fotbalului. Brazilianul a castigat primele Cupe Mondiale pentru nationala Braziliei si a reusit sa inscrie golul cu numarul 1000 pe Maracana, in 1969.

Pe Maracana evolueaza in prezent doua echipe de club: Flamengo si Fluminense.

Capacitatea stadionului este de 78 838 de locuri, insa a doborat recordul de asistenta in 1950, cand la meciul dintre Brazilia si Uruguay au participat 199 854 de persoane.

