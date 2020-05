"Ne-am obisnui si fara ei!" Declaratia care poate dinamita Liga 1! Un fost fotbalist de la FCSB a vorbit despre situatia de la Dinamo si lanseaza un scenariu apocaliptic

Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Iasmin Latovlevici, a vorbit despre situatia de la Dinamo si este de parere ca nu ar fi asa o tragedie daca Dinamo ar intra in faliment si s-ar desfiinta.

"Fotbalul ar fi mai sarac fara Dinamo, dar la inceput, pana cand ne-am obisnui. Daca ar disparea, la inceput ar fi groaznic. Dupa, lumea s-ar obisnui, adica ar reveni la lucruri normale si fara echipa Dinamo.

Din moment ce Rapidul a ajuns in pragul falimentului, care era la un nivel asemanator si care a facut performante in Europa. Oricine poate sa fie in situatia lui Dinamo, fara organizare si fara un lider puternic", a declarat Iasmin Latovlevici, la Antenasport.