Gigi Becali vrea cu orice pret reluarea sezonului: "Fac teste tuturor fotbalistilor din Liga 1!" Anuntul curajos al patronului FCSB

Sezonul din Liga 1 ar putea fi reluat in luna iunie, iar Gigi Becali se ofera sa testeze toti fotbalistii.

Presedintele de la Gaz Metan, Ioan Marginean, i-a cerut lui Gigi Becali ajutorul pentru a testa toti fotbalistii din Liga 1 inainte de reluarea campionatului.

Patronul FCSB a raspuns pozitiv cererii lui Marginean si este gata sa testeze toti fotbalistii din Liga 1.

Antrenamentele ar urma sa fie reluate in Romania odata cu incetarea starii de urgenta, pe 16 mai, iar sezonul ar putea fi reluat in luna iunie.

"Bine, da, nu e problema. Sa vina la mine, le fac teste tuturor fotbalistilor din Liga 1. Cine e bolnav, e bolnav, cine e sanatos, la munca, la fotbal", a declarat Gigi Becali pentru Telekom Sport.

Ioan Marginean: "Sa cumpere teste tuturor echipelor din Liga 1"

Presedintele de la Gaz Metan i-a solicitat lui Gigi Becali sa ajute cluburile din Liga 1 cu teste:

"As vrea sa ne autocarantinam timp de 14 zile la stadion, problema e ca nu avem teste rapide. Am vazut ca Gigi Becali vrea sa doneze 10 milioane de euro. Eu as vrea sa ii propun sa cumpere teste pentru coronavirus tuturor echipelor din Liga 1. E o situatie nemaintalnita pana acum. Am hotel, patru terenuri si sapte vestiare, am la dispozitie tot ce imi trebuie. FCSB, Craiova, Dinamo, Astra si Voluntari pot indeplini criteriile de autocarantinare", spunea Ioan Marginean pentru ProSport.