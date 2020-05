"Atunci au aparut telefoanele, pana atunci nu existau!" Momentul in care Gigi Becali a inceput sa fie "antrenor" la FCSB! Dezvaluiri de ultim moment despre tactica abordata de Gigi

Un fost antrenor de la FCSB a dezvaluit momentul in care Gigi Becali a inceput sa intervina la echipa.

Ilie Stan, fost antrenor la FCSB, i-a pregatit pe ros-albastri in perioada 2011-2012 unde l-a avut coleg si pe Narcis Raducan. In momentul in care au fost intrebati cand au inceput sa apara telefoane din partea lui Gigi Becali, cei doi s-au amuzat.

In acea perioada, Ilie Stan si Narcis Raducan au dus FCSB in Europa League, fara ca Becali sa intervina foarte mult la echipa.

Narcis Raducan: "Toata lumea avea telefoane atunci, era o oferta buna la telefoane"

Ilie Stan: "Telefoanele nu existau cand eram pe locurile 9-10. Telefoanele au inceput sa iasa la vanzare cand am ajuns pe locurile 2-3"

Narcis Raducan: "Atunci a aparut modelul noi, chiar cand eram sus. Ilie a stiut sa gestioneze foarte bine si momentele delicate", au spus cei doi la Digisport.