Bourceanu se face antrenor! Fostul capitan al FCSB-ului vrea sa castige titlul in Liga 1 si ii studiaza pe Klopp si Guardiola

Bourceanu se face antrenor si ar putea sa-i ia locul lui Vintila pe banca FCSB-ului.

Campion cu FCSB, Bourceanu vrea sa ia titlul si ca antrenor. Are 35 de ani si e sigur ca va avea succes dupa ce a fost antrenat de Reghecampf, Contra si Piturca.

"Imi doresc sa continui in fotbal si sa fiu antrenor, dar ca jucator totul s-a terminat. Voi fi un antrenor bun, am lucrat cu unii dintre cei mai buni antrenori pe care ii are Romania in acest moment. Mi-ar fi placut sa lucrez cu Olaroiu, nu am avut sansa", spune Alex Bourceanu.

Guardiola si Klopp, modelele lui Bourceanu

Bourceanu nu traieste doar din amintiri. Face scoala si ii studiaza pe marii antrenori ai lumii.

"Incerc sa trec de la beletristica, la beletristica despre antrenori in fotbal. Am citit despre Guardiola si Klopp. Imi plac amandoi", mai spune Bourceanu.

Duelul cu Messi e cea mai frumoasa amintire a lui Bourceanu la nationala.

"L-am intalnit pe Messi, dar nu l-am atacat niciodata. Chiar imi era frica de el, cine a spus ca nu ii e frica de Messi, minte. Mi-am dorit si eu sa iau tricoul lui. L-a luat Torje inainte, l-am luat pe al lui Mascherano si am fost la fel de multumit", a spus Bourceanu.