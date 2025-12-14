Nick Woltemade (23 de ani), atacantul central al lui Newcastle, poate fi considerat fără probleme ghinionistul rundei a 16-a din Premier League.

Autogol hilar în Sunderland - Newcastle din Premier League

Vârful a încercat să respingă o centrare în minutul 46 al meciului Sunderland - Newcastle, duel din etapa a 16-a din Premier League.

O intervenție normală s-a transformat însă într-un moment amuzant pentru fanii neutri ai fotbalului și într-o amintire neplăcută pentru Nick Woltemade.

Efortul lui Aaron Ramsdale a fost în zadar

Woltemade a reluat cu capul către propria poartă, sub bara transversală, imparabil pentru goalkeeperul lui Newcastle, Aaron Ramsdale. Plonjonul său nu a fost suficient pentru a opri deschiderea scorului.

Când a văzut ce a făcut, Nick Woltemade și-a pus imediat mâinile în cap. Eroarea sa s-a dovedit a fi decisivă. Sunderland - Newcastle s-a terminat 1-0.

