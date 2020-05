Becali nu a taiat tuturor salariile la FCSB! Cine a scapat de masura in plina pandemie

Patronul FCSB a anuntat ca taie salariile la jumatate pentru jucatori in urmatoarele 6 luni.

De asemenea, fotbalistii care au refuzat masura au fost bagati in somaj tehnic de Gigi Becali. La polul opus stau angajatii de la Academia FCSB, care au scapat de reduceri salariale, conform ProSport. Omul de afaceri a decis sa nu le micsoreze salariile antrenorilor, iar parintii copiiilor de la Academie nu vor mai fi nevoiti sa achite taxa lunara.

"E adevarat, nu am taiat salariile la Academie. Nu are rost sa le luam antrenorilor din bani, iar daca se fac in perioada asta doar antrenamente online, atunci era normal sa nu mai punem aceea taxa.

Insa, mai multe detalii va poate da Vasi Geambazi. El are mana libera la Academie si am mare încredere in tot ce face el acolo", a declarat Becali, pentru sursa citata.