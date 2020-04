Fuziunea dintre FCSB si CSA Steaua e solutia pentru noul stadion de 5 stele din Ghencea! "Ma gandesc ca e posibila o impacare"

Stadionul Steaua va fi finalizat in toamna acestui an.

In Ghencea, gazonul va fi montat in septembrie, iar stadionul de aproape 100 de milioane de euro poate fi inaugurat in octombrie.

"Se doreste ca Steaua din Liga a 4-a sa promoveze in Liga 1 si pe parcurs se pot intampla fuziuni, poate Gigi Becali se va impaca cu armata. Ma gandesc ca e posibila o impacare intre CSA si Gigi Becali", a spus Nana Falemi.

Gica Popescu a vizitat stadioanele pentru Euro. In Ghencea, Romania s-a calificat ultima data la Mondial.

"Timp de cateva secunde m-am gandit cat de frumos ar fi fost ca echipa noastra nationala, Generatia de Aur sa fi putut sa jucam pe un astfel de stadion. Undeva in septembrie, cel mai tarziu octombrie, toate cele trei stadioane vor fi terminate in proportie de 100%", spune Gica Popescu.

Giulestiul a ramas in urma: "Au fost multe reclamatii de la vecini, iar lucrarile au inceput tarziu", mai spune Popescu.