Negocieri de ULTIMA ORA pentru Gnohere! Becali e gata sa-l dea pentru un pret URIAS!  Cu cine discuta

Gigi Becali e pregatit sa se desparta de Gnohere in aceasta iarna.

Francezul ar putea ajunge in China sau in zona Golfului pentru o suma uriasa: 7 milioane de euro! Becali a dat numai 200 000 de euro pe francez in momentul in care l-a adus de la Dinamo, acum aproape doi ani.

"Numai Gnohere pleaca, dar numai daca primesc 7 milioane pe el! Am discutii si in China, si in Arabia. Ei spun ca sunt multi bani. Eu sunt de acord, dar eu daca-l dau, risc sa pierd campionatul. De aia cer suma asta", a spus Becali la PRO X.

Gnohere a incercat sa-si forteze plecarea de la FCSB si in ultimele doua perioade de transferuri, insa Becali nu s-a inteles cu niciunul dintre cluburile interesate.