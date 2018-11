Becali are o singura suparare dupa derby! L-a enervat Gnohere: "Am fost dezamagit de ce a facut! Aveam nevoie de el!"

Gnohere si-a lasat echipa in 10 in derby-ul cu Dinamo. Atacantul lui Dica a primit direct cartonas rosu in minutul 52 dupa un fault asupra lui Cooper.

Gigi Becali a crezut ca arbitrul Istvan Kovacs a luat o decizie prea dura, insa patronul FCSB i-a dat dreptate centralului dupa ce a vazut reluarile.

"Intr-un fel, am fost dezamagit de ce a facut Gnohere. Avem nevoie de el in urmatoarele meciuri. E lovitura clara! Daca voia Kovacs sa dea galben, nu-i zicea nimeni nimic. Si la rosu are acoperire! In prima instanta am zis ca ii da rosu degeaba, dar pe urma am vazut ca e lovitura cu intentie, e de rosu", a declarat Gigi Becali la ProX.