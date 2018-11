Nu scapa nimeni! Bizonul, criticat de Gigi Becali dupa egalul din derby: "M-a dezamagit Gnohere"

Dinamo - FCSB s-a terminat 1-1 pe National Arena.

Gnohere este vazut drept principalul vinovat pentru rezultatul negativ inregistrat de FCSB pe National Arena cu Dinamo.

In prima faza, Gnohere a ratat un penalty in minutul 47 la scorul de 1-0 pentru Dinamo, dar Florin Tanase a fost pe pozitii si a trimis in poarta dupa respingerea lui Penedo.

5 minute mai tarziu, "bizonul" a iesit din nou la rampa. A fost eliminat dupa ce l-a lovit fara minge pe Armando Cooper.

"Intr-un fel, in particular asa, m-a dezamagit Gnohere. N-ai de ce sa faci asta. Aveam nevoie de el in urmatoarele meciuri. E lovitura clara. Daca vrea Istvan sa dea galben, nu spune nimeni nimic. Acum, ca a dat rosu, e rosu. Am vazut reluarile si e lovitura cu intentie", a declarat Becali la Digi Sport.

Sunt sanse mari ca Gnohere sa primeasca doua etape de suspendare. Fotbalistul venit de la Dinamo poate sa rateze meciurile cu Poli Iasi si Gaz Metan Medias.