Bizonul isi afla astazi suspendarea, FCSB are probleme fara el! Cum s-a descurcat echipa lui Dica fara Gnohere in 2018

Harlem Gnohere a fost eliminat in derby-ul cu Dinamo, incheiat 1-1, iar acum isi asteapta suspendarea. El va primi, cel mai probabil, doua etape de penalizare.

Gnohere va fi suspendat de Comisia de Disciplina pentru cartonasul rosu incasat in derbyul cu Dinamo. Regulamentul prevedere ca rosul incasat direct se predepseste cu doua etape de suspendare.

Pe langa Gnohere, Dica nu se va putea baza nici pe Romario Benzar si Bogdan Planic, care au cumulat cate patru galbene si vor fi suspendati in meciul de la Iasi.

In cel mai rau caz, Gnohere poate primi trei etape de suspendare, dupa ce arbitrul Istvan Kovacs a notat in raportul de meci ca atacantul a avut un "comportament violent".



7 meciuri in 2018 fara Gnohere

FCSB a jucat de sapte ori fara Gnohere in acest an. De la inceputul sezonului, Bizonul a marcat 14 goluri in 19 meciuri.

In cele 7 meciuri in care nu avut pe Gnohere in teren, echipa lui Dica a obtinut 3 victorii, 2 egaluri si 2 infrangeri.

Rezultatele FCSB fara Gnohere

Gaz Metan 1-2 FCSB

FCSB 1-1 CFR

Dinamo 2-2 FCSB

Astra 1-0 FCSB

Alba Iulia 0-1 FCSB

Viitorul 1-4 FCSB

Calarasi 2-1 FCSB