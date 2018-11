Dica are solutia pentru a-l inlocui pe Gnohere! Hagi i-a facut recomandarea: "Sa-l bage, ca dribleaza mai bine ca mine!"

Dica trebuie sa se descurce doua meciuri fara golgheterul Gnohere.

E sansa lui Coman, al doilea marcator al stelistilor.

"Eu nu inteleg de ce nu joaca titular!", spune Hagi despre fostul lui jucator!

Bizonul a primit doua etape de suspendare, pentru cartonasul rosu incasat in derby-ul cu Dinamo.

Dica nu-l va avea pe Gnohere cu Iasi si Medias.

"Sa-l bage pe Coman, ca dribleaza mai bine ca mine. Eu nu inteleg de ce nu e titular, cand da goluri?!", spune Hagi.

Coman are 6 goluri in acest sezon si e titular in nationala lui Radoi. Nu vrea sa dea un pronostic in ceea ce priveste convocarea la nationala mare.