Narcis Răducan, fost director tehnic al FCSB (2010-2012, 2019), este de părere că CFR Cluj are prima șansă la titlu în sezonul 2022-2023, condiția pentru cel de-al șaselea trofeu consecutiv fiind să nu treacă printr-o criză majoră, cum ar fi intrarea în colaps financiar sau plecarea antrenorului Dan Petrescu.

CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova, din nou în cărți pentru titlul de campioană

"Sunt echipe pe care le văd mai sus. Văd Rapidul mai sus, văd Sepsi mai sus. FC Argeș e posibil să se mențină acolo, pentru că au făcut niște achiziții, deși în sezonul trecut performanța a fost mai bună decât nivelul echipei, s-au autodepășit. În primul val valoric, nu văd surprize. Rămân acolo CFR Cluj, FCSB și Craiova. E posibil să se apropie Rapidul, poate Sepsi. Dar, mai degrabă le văd în valul doi, unde intră și Voluntari, FC Argeș, Botoșani.

Campionatul poate să îl ia oricare dintre cele trei, dar și aici, dacă fac un clasament, s-ar cam păstra ceea ce s-a întâmplat sezonul ăsta. CFR-ul a rămas la același nivel. Ar fi doar două primejdii pentru CFR: să apară probleme financiare grave și să plece Dan Petrescu. Dacă pleacă Dan Petrescu, nu se termină fotbalul, dar nu știi cum și cât de repede se acomodează noul antrenor venit. Mai ales că echipa e construită pe filosofia lui. Dacă nu se întâmplă unul sau ambii din acești doi factori, nu văd să fie mari surprize și va fi același lucru ca în sezonul precedent.

Botoșani poate suferi, după plecarea lui Marius Croitoru

Situația de acolo este de văzut, pentru că Botoșani, mai mult ca oricare altă echipă, s-a bazat mult pe un om. Acesta a plecat și e de văzut cât de inspirați sunt și cât de mult a contat Croitoru. Și legat de selecție, și legat de partea tehnică. Vom vedea dacă s-a mers 100% pe un singur om sau el a ieșit în față, dar au fost și alte persoane, care au participat la ascensiunea echipei. Pe Botoșani, dacă mă întrebi pe mine, îi văd un pic mai rău, dar nici nu am informații până unde s-a întins autoritatea lui Croitoru.

"FCSB are un potențial limitat, din cauza imixtiunii patronului"

La FCSB, lotul s-a completat cu doi fundași centrali. Erau necesari, pentru că se pierduseră alți doi. Poate ar trebui să mai intervină acolo, pe acel post. Dar FCSB, la fel ca în ultimii ani, are un potențial limitat, din cauza profilului băncii tehnice a echipei. În condițiile în care intervine imixtiunea patronului, pe partea tehnică, există o oarecare limită. Dacă CFR Cluj și Craiova nu sunt la nivel maxim, FCSB poate câștiga campionatul. În schimb, dacă contracandidatele oferă versiunea lor cea mai bună, e greu să câștige campionatul, pentru că au un dezavantaj. Faptul că antrenorul nu are mână liberă, nu are prerogative totale.

Dacă funcționa să facă un om totul, o făceau și echipele din top 10 mondial. Era simplu, un geniu făcea totul din birou. Poți să o faci până la un anumit nivel, dovadă că FCSB se bate an de an la campionat. Dar, mai degrabă speculează un an prost al altora, decât să meargă ei la turație maximă. Cu Olăroiu și cu Reghecampf nu știu până unde mergea autoritatea patronului. Sunt multe chestii de culise, pe unele le știu și nu e frumos să le spun, pentru că am fost acolo și am respect pentru ei. Conceptul lor este limitat, dar depinde și de ce oferă celelalte echipe", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.

NARCIS RĂDUCAN (47 de ani) a jucat ca mijlocaș ofensiv la Progresul / FC Național București (1993-1994, 2000-2001), Selena / FCM Bacău (1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2002-2005), Steaua București (1995-1996, 1997-1998), Rapid București (1999-2000, 2002), Electromagnetica București (2001-2002), AEL Limassol (2005-2006), AEK Larnaca (2006-2007) și Ceahlăul Piatra Neamț (2007-2008). Are o selecție la naționala de seniori a României, iar în palmares are trei titluri de campion în Divizia A, trei trofee Cupa României, o Supercupă a României și două participări în grupele Champions League.

A ocupat funcția de presedinte, manager general sau director sportiv la cluburile Unirea Urziceni, FCSB, Oțelul Galați, Viitorul Constanța, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASA Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu, ajutând cluburile unde a lucrat să câștige un titlu în Liga 1, să participe în grupele Champions League și să ajungă în "primăvara" Europa League (Unirea Urziceni), să câștige un trofeu Cupa României, să se califice de două ori consecutiv în grupele Europa League și să atingă o dată "primăvara" Europa League (FCSB).

În prezent este doctorand în management sportiv la UNEFS București, este analist sportiv la televiziune, este editorialist pentru mai multe publicații online și are mai multe afaceri, printre care și Academia de Fotbal "Narcis Răducan", unde face cursuri de perfecționare cu juniori. Deține licența A de antrenor, a fost membru ECA (Sindicatul Cluburilor Europene) și a desfășurat o intensă activitate de scouting.

Foto - @cfr1907 / Gabriel Chirea