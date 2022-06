Balaj anunță că CFR și-a finalizat lotul pentru noul sezon! În ce condiții ar mai putea veni jucători

Cristi Balaj, președintele campioanei CFR Cluj, a anunțat că CFR Cluj nu va mai efectua transferuri în perioada următoare, având lotul pentru noul sezon conturat în proporție de 80%.

Oficialul campioanei a anunțat că ardelenii vor mai face transferuri doar dacă vor pleca jucători de la echipă, pentru a acoperi golurile lăsate de aceștia.

„Așa cum vă spuneam și în trecut, noi am pregătit această campanie de transferuri cu mult timp înainte. S-a lucrat constant. Am avut soluții imediat cum s-a terminat campionatul, am început imediat negocierile. În proporție de cel puțin 80% avem lotul finalizat. Am folosit acest procent de 80% pentru că nu știm în ce măsură se vor finaliza și vânzări de jucători.

Avem oferte importante pentru anumiți jucători din echipă. Dacă vor exista vânzări de jucători, atunci vom transfera alți jucători. În mare parte, Dan Petrescu ar trebuie să fie mulțumit. Sunt jucători pe care el i-a solicitat. A existat o listă destul de lungă, iar noi am avut șansa să transferăm opțiunile 1 și 2.

La fundași s-a restrâns lista de jucători la șase variante, după ce colegii de la scouting au monitorizat toți jucătorii propuși. Denis Kolinger a fost varianta numărul 1″, a spus Cristi Balaj, potrivit PlaySport.

Christopher Braun (FC Botoșani), Karlo Brucic (FC Koper), Karlo Muhar (Lech Poznan), Vito Hammershoy-Mistrati (Randers), Denis Kolinger (Vejlie) și Jefte Betancor (Farul Constanța) sunt jucotorii care au ajuns la CFR Cluj în această vară.