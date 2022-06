Campioana României se află în cantonament în Austria, unde s-a impus în amicalul cu Partizan Belgrad, 1-0, al treilea amical din seria de patru meciuri programate. Singurul gol al partidei a fost marcat de Marko Dugandzic, în minutul 35.

CFR Cluj a ajuns astfel la un golaveraj de 6-0 în meciurile amicale după partidele cu FC Koper, 2-0, FK Napredak Krusevac, 3-0 și 1-0 cu Partizan Belgrad. Pentru ardeleni urmează meciul cu Hajduk Split, ultimul al acestui cantonament, ce va avea loc pe 25 iunie.

Dan Petrescu, mulțumit de victoriile echipei sale! 'Avertisment' pentru Bălgrădean



Antrenorul campioanei a vorbit la finalul meciului, mulțumit de faptul că echipa sa nu a încasat niciun gol în aceste meciuri amicale. Dan Petrescu a ținut să îl felicite pe portarul Răzvan Sava (19 ani), care a apărat în ultimele două meciuri, dezvăluind că ar fi o variantă bună pentru poarta echipei în meciurile din Liga 1, încadrându-se în limita U21.

Totodată, Dan Petrescu a declarat că va face rotații în echipă, 'primul 11' urmând să fie diferit în funcție de fiecare competiție în parte. Antrenorul a vorbit și despre transferurile făcute până acum, arătându-se mulțumit de mutările realizate de oficialii echipei, însă a evidențiat că ar mai fi pe listă un jucător important pe care îl dorește, pe care l-a numit „cireașa de pe tort”, însă căruia a refuzat să îi dea numele.

„A fost un cantonament reușit, în opinia mea, până acum, mai e un meci mâine, trei meciuri grele cu adversari buni. Am fost puțin obosiți astăzi, cred, cu atât mai mult jucătorii merită felicitați, mie îmi place să câștig indiferent dacă e meci amical sau oficial. Am jucat cu locul 2 din Slovenia, acum cu locul 7 din Serbia și acum cu locul 2 din Serbia, zic că rezultatele au fost excelente, ținând cont că am muncit foarte mult.

Nu e cel mai important rezultatul în acest cantonament, să nu se accidenteze. Avem deja o accidentare, pe Birligea, până la urmă important e să câștigăm, să nu luăm gol, am reușit în trei meciuri asta. Felicit și portarul, care e U21, nu prea a apărat la noi și în două meciuri a apărat excelent.

(n.r. Vă gândiți să îl folosiți în campionat?) Mă gândesc la orice, primul meci din Champions League, care va fi foarte greu, după la celelalte meciuri. Când vin jucători noi mulți nu e ușor să formezi o echipă, mai ales fiind toți de valoare, va fi greu să îi ții pe bancă, dar o echipă va juca în Champions League, una Supercupa, una în campionat. Nu vor juca tot timpul aceiași, de aceea fac diferite echipe, e un program infernal, sper să o ducem cât mai mult.

Nu cred că mai vine nimeni, posibil orice în fotbal, dar eu sunt mulțumit de achizițiile făcute, cei din conducere au făcut eforturi, au reușit să îmi aducă marea majoritate. Mă știți, dacă îmi aduce cireașa de pe tort nu mă supăr, nu voi da nume, dar trebuie să ne uităm și la listă”, a declarat Dan Petrescu după amicalul din Austria.

Marko Dugandzic, încă un gol pentru CFR Cluj în cantonament



Atacantul croat a vorbit la finalul partidei despre victoria obținută, dar și despre golul pe care l-a marcat, punctând că își dorește să ajute echipa meci de meci.

„Nu, nu am un obiectiv personal să înscriu în următorul sezon, sunt atacant, meseria mea e să marchez, dar îmi doresc cel mai mult să fiu sănătos, să mă pregătesc bine în pre-sezon și să continui să ajut echipa. A fost un meci greu, dar nimic special.

Mă simt bine la CFR, în iarnă, când am venit, am avut o perioadă grea, pe lângă fotbal, dar pot spune că devin mai bun și mai puternic cu fiecare zi, așa e fotbalul. Mă înțeleg bine cu antrenorul, am avut mereu o relație bună, a crezut în mine, m-a adus aici și totul e ok.

Cred că Champions League e visul oricărui jucător și vom da ce avem mai bun pentru a juca în grupe”, a declarat Dugandzic după amicalul cu Partizan.