Narcis Răducan crede că FCSB și CFR Cluj vor fi implicate în lupta pentru titlul de campioană în Liga 1, deși au început slab sezonul și acum ocupă locurile 13 și 14 în clasament. De asemenea, acesta e de părere că cele două echipe românești calificate în faza principală a cupelor europene reflectă nivelul valoric și de investiții din competițiile interne.



"E o posibilitate ca FCSB și CFR Cluj să nu prindă play-off-ul, dar e foarte mica"

"Ordinea din clasamentul este surprinzătoare, din punct de vedere al valorii echipelor. Pare că s-a răsturnat clasamentul, dar nu în totalitate. E surprinzătoare situația FCSB-ului și CFR-ului. Dar, dacă ne uităm în istoricul campionatului nostru, în această perioadă se întâmplă deseori ca echipele care se bat la campionat să fie focusate pe cupele europene și să aibă probleme la început de sezon. E o chestiune de timp ca ele să urce în prima parte a clasamentului.



E o posibilitate ca FCSB și CFR Cluj să nu prindă play-off-ul, dar e foarte mică. Nu cred că vor fi surprize din punctul de vedere al echipelor calificate în play-off. Eu cred că vom avea o luptă la titlu cu patru echipe, respectiv Rapid, Craiova, FCSB și CFR Cluj. Eu le văd pe toate implicate în lupta la titlu, fiecare cu avantaje și dezavantaje. În principiu, mi se par echilibrate toate la nivel de lot.



Dinamo este în grafic, este una dintre echipele care se vor bate la play-off, dar încă nu este o certitudine, încă își caută ritmul. Au fost și la ei multe schimbări, au schimbat un pic și profilul jucătorilor. Deocamdată se vor lupta pentru locurile 5-6, cum se întâmplă și cu 'U' Cluj, UTA și așa mai departe.



"Față de echipele din Vest, când ajungem în faza principală suntem deja obosiți"

Nu cred că s-au schimbat prea multe la FCSB față de sezonul trecut, pentru că nu este prima dată când pleacă așa la drum. Îmi aduc aminte și ultima dată când am lucrat acolo, a fost la fel, s-a început foarte greu. Cred că eram pe penultimul loc, la un moment dat, și am ajuns pe locul doi. Nu cred că e o strategie, e foarte greu să gestionezi perioada asta.



Sunt și echipe mari de afară care pleacă greu, de exemplu Manchester City. Cred însă că e o chestie atipică, la țările care nu au un coeficient european foarte mare, sunt foarte multe meciuri în preliminarii. Față de echipele din Vest, când ajungem în faza principală suntem deja obosiți, dar nu avem ce face. E goana după câștiguri de imagine, după bani, după coeficient. Există șanse să intrăm în următoarea categorie valorică, dar vom vedea.



"Două echipe din patru calificate e acceptabil, aici ne este locul"

Spunea Cristi Balaj că au avut 15 meciuri în nu știu câte zile. E enorm și nu e ușor deloc să echilibrezi lotul pentru a avea performanțe. Tocmai de aceea am lăudat Craiova, pentru că a reușit să gestioneze foarte bine meciurile din cele două competiții. Reprezintă un exemplu bun, cum a fost FCSB în sezonul trecut. Au mers la cel mai înalt nivel pe ambele fronturi.



Două echipe din patru calificate e acceptabil, e binișor. E mai bine ca anul trecut, e încurajator pentru toată lumea. Chestia asta va genera venituri, probabil că o parte dintre ele va merge tot către fotbalul românesc, pentru că vor fi achiziționați jucători. Am fi vrut să fie mai multe, dar pe aici ne este locul, undeva la 2-3 echipe în grupe. Este direct proporțional cu ce bani investim și ce infrastructură avem", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.

