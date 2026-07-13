Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM”

Deși campioana l-a transferat pe Eddy Gnahore, Gigi Becali a dezvăluit că Andre Duarte (28 de ani) ar putea fi reprofilat pe postul de mijlocaș defensiv.

Portughezul a evoluat până acum exclusiv ca fundaș central la FCSB, însă staff-ul tehnic consideră că poate deveni o soluție și în fața apărării.

Gigi Becali: „Baciu vrea să-l încerce acolo”

Patronul FCSB a explicat că ideea îi aparține antrenorului Marius Baciu și a mărturisit că a propus această schimbare încă de anul trecut.

„Duarte a mai jucat la închidere. Baciu a zis că l-ar încerca acolo. I-am spus lui MM acum un an, dar el a zis că nu. E tehnic, e înalt”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Transferat liber de contract de la Ujpest în iarna trecută, Duarte a adunat 15 apariții pentru FCSB în partea a doua a sezonului, toate ca fundaș central.