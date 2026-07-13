Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM”

Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM” Superliga
SPORT.RO
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FCSB pregătește o mutare surprinzătoare înaintea debutului noului sezon din Superligă. 

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Din articol

Deși campioana l-a transferat pe Eddy Gnahore, Gigi Becali a dezvăluit că Andre Duarte (28 de ani) ar putea fi reprofilat pe postul de mijlocaș defensiv.

Portughezul a evoluat până acum exclusiv ca fundaș central la FCSB, însă staff-ul tehnic consideră că poate deveni o soluție și în fața apărării.

Gigi Becali: „Baciu vrea să-l încerce acolo”

Patronul FCSB a explicat că ideea îi aparține antrenorului Marius Baciu și a mărturisit că a propus această schimbare încă de anul trecut.

„Duarte a mai jucat la închidere. Baciu a zis că l-ar încerca acolo. I-am spus lui MM acum un an, dar el a zis că nu. E tehnic, e înalt”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Transferat liber de contract de la Ujpest în iarna trecută, Duarte a adunat 15 apariții pentru FCSB în partea a doua a sezonului, toate ca fundaș central. 

Potrivit Transfermarkt, Andre Duarte este cotat la 700.000 de euro. În cazul în care Gnahore nu va fi apt pentru prima etapă, portughezul are șanse importante să înceapă ca titular la mijlocul terenului în meciul cu FC Argeș.

Trupa lui Becali dă piept cu piteștenii vineri, 17 iulie, nu mai devreme de ora 21:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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