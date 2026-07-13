Speranțe pentru Andrei Rațiu! Anunțul făcut de Andoni Iraola

Speranțe pentru Andrei Rațiu! Anunțul făcut de Andoni Iraola Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ultima vreme s-a vorbit despre un posibil transfer al lui Andrei Rațiu la Liverpool.

TAGS:
Andrei RatiuAndoni IraolaLiverpoolRayo Vallecano
Din articol

Andoni Iraola, fostul antrenor al internaționalului român, i-a preluat pe ”Cormorani” în această vară după demiterea lui Arne Slot. 

Anunțul lui Andoni Iraola despre viitoarele transferuri ale lui Liverpool

Având în vedere problemele lui Liverpool din flancul drept al apărării, englezii au dezvăluit că Iraola le-ar fi cerut șefilor de pe Anfield să îl transfere pe Rațiu.

Liverpool ar negocia cu Rayo Vallecano transferul lui Rațiu, însă deocamdată nu a fost făcută public nicio ofertă oficială a clubului din Premier League.

Andoni Iraola a luat parte la o conferință de presă în care a vorbit și despre viitoarele achiziții ale lui Liverpool, iar antrenorul a pus accent chiar pe problemele din flancul drept al apărării.

Evident, am transferat deja doi jucători, însă avem nevoie de mai mulți și știm foarte bine acest lucru. Clubul lucrează la asta. Ca antrenor, dintr-o perspectivă egoistă, mi-aș dori ca toți jucătorii să fie aici încă din prima zi, pregătiți pentru cantonamentul de vară, dar înțeleg că fotbalul nu funcționează întotdeauna așa. Știu că clubul depune eforturi pentru a finaliza aceste transferuri, iar eu încerc, la rândul meu, să ajut.

Cred că trebuie să acceptăm că trecem printr-o perioadă dificilă din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, au plecat mulți jucători cu experiență, fotbaliști care au câștigat tot ce se putea aici. Pe de altă parte, avem și câțiva jucători importanți accidentați: Ekitike, Bradley și Giovanni Leoni. Sunt accidentări de lungă durată.

Așadar, trebuie să înlocuim jucători foarte importanți, care au avut contribuții semnificative, iar în același timp trebuie să găsim soluții și pentru absențele cauzate de aceste accidentări. Cei trei reprezintă soluții importante pe termen lung, însă până când vor reveni vom avea o perioadă în care nu ne vom putea baza pe ei, așa că trebuie să găsim alternative”, a spus Andoni Iraola.

  • Andrei ratiu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • 18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.

Cifrele lui Andrei Rațiu

  • Rayo Vallecano: 102 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • SD Huesca: 73 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • Villarreal CF B: 62 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
  • ADO Den Haag: 12 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Villarreal: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
ULTIMELE STIRI
A murit Rob Dieperink, arbitrul exclus de la CM 2026 după ce a fost arestat: „Suntem șocați!”
A murit Rob Dieperink, arbitrul exclus de la CM 2026 după ce a fost arestat: „Suntem șocați!”
România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Transfer de senzație realizat de Manchester United: „Totul aici este special”
Transfer de senzație realizat de Manchester United: „Totul aici este special”
De ce ratează Lionel Messi de la punctul cu var la turneul final. Analiza execuțiilor argentinianului
De ce ratează Lionel Messi de la punctul cu var la turneul final. Analiza execuțiilor argentinianului
FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”
FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

"Simona Halep, de nerecunoscut!" Reacția englezilor după apariția româncei la Wimbledon

"Simona Halep, de nerecunoscut!" Reacția englezilor după apariția româncei la Wimbledon



Recomandarile redactiei
Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM”
Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM”
FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”
FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”
A murit Rob Dieperink, arbitrul exclus de la CM 2026 după ce a fost arestat: „Suntem șocați!”
A murit Rob Dieperink, arbitrul exclus de la CM 2026 după ce a fost arestat: „Suntem șocați!”
România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Transfer de senzație realizat de Manchester United: „Totul aici este special”
Transfer de senzație realizat de Manchester United: „Totul aici este special”
Alte subiecte de interes
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”
Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”
Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League
Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

stirileprotv Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

stirileprotv A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

stirileprotv Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!