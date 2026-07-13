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Dinamo a înregistrat astăzi transferul definitiv al fundașului central Luca Fudulache (19 ani), provenit de la Viitorul Onești din Liga 3.

Tânărul fotbalist a făcut parte din lotul lui Nuno Campos din cantonamentul din Polonia și a jucat în partidele amicale ale verii - acum rămâne de văzut dacă va fi păstrat la prima echipă sau va fi integrat la formația secundă, care ar urma să joace în Liga 3 și în viitorul sezon.

Luca Fudulache, pariul lui Dinamo

Fundaș central în vârstă de 19 ani, debutant la seniori încă de la 15 ani, el provine de la Viitorul Onești, acolo unde a evoluat în ultimul sezon în Liga 3.

Apărător cu poftă de gol, Fudulache a înscris și în Cupa României, dar și în campionat, unde reușita sa din meciul cu Știința Miroslava a fost propusă la golul sezonului: