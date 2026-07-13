OFICIAL Fundaș central transferat astăzi de Dinamo după ce l-a convins pe Nuno Campos! La 15 ani debuta la seniori

Fundaș central transferat astăzi de Dinamo după ce l-a convins pe Nuno Campos! La 15 ani debuta la seniori Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” își asigură viitorul.

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DinamoLuca FudulacheNuno Campostudor alistarAdrian Ropotandinamo 2
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  • Fudulache viitorul onesti 1
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Dinamo a înregistrat astăzi transferul definitiv al fundașului central Luca Fudulache (19 ani), provenit de la Viitorul Onești din Liga 3.

Tânărul fotbalist a făcut parte din lotul lui Nuno Campos din cantonamentul din Polonia și a jucat în partidele amicale ale verii - acum rămâne de văzut dacă va fi păstrat la prima echipă sau va fi integrat la formația secundă, care ar urma să joace în Liga 3 și în viitorul sezon.

Luca Fudulache, pariul lui Dinamo

Fundaș central în vârstă de 19 ani, debutant la seniori încă de la 15 ani, el provine de la Viitorul Onești, acolo unde a evoluat în ultimul sezon în Liga 3.

Apărător cu poftă de gol, Fudulache a înscris și în Cupa României, dar și în campionat, unde reușita sa din meciul cu Știința Miroslava a fost propusă la golul sezonului:

Dinamo l-a transferat și pe fiul lui Angelo Alistar! Pe ce poziție evoluează tânărul de 17 ani

„Câinii” au ajuns la un acord cu CSM Ceahlăul Piatra Neamț pentru transferul lui Tudor Alistar (17 ani), fiul fostului fundaș dinamovist Angelo Alistar.

Fundaș central de meserie, Tudor Alistar va efectua pregătirea sub comanda lui Adrian Ropotan, la Dinamo 2. 

Stoperul este născut în ianuarie 2009, a fost format la LPS Piatra Neamț, iar din 2023 a evoluat la CSM Ceahlăul. 

Tatăl său, Angelo Alistar, a evoluat pentru Dinamo în două perioade și a câștigat un titlu de campion și două Cupe ale României. De asemenea, a fost titular în prima manșă a dublei cu Manchester United din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, disputată în 2004.

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