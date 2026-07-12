După doi ani în care a fost legitimat la Dinamo, Eddy Gnahore a rămas liber de contract la finalul stagiunii recent încheiate. Iar după câteva ”tatonări”, Gigi Becali a reușit să-l convingă să vină la FCSB.

Gnahore va fi al doilea transfer al lui FCSB în această perioadă de mercato. Primul este Ronny Labone, fotbalistul adus de la Caen pentru 200.000 de euro. Transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda a picat.

Întrebat despre ”trădarea” lui Eddy Gnahore, ”Cobra” Ilie a răspuns categoric

Adrian ”Cobra” Ilie, fost internațional român, a fost întrebat despre ”trădarea” lui Eddy Gnahore și a explicat că tot ce contează e să-și facă treaba la echipa la care este legitimat.

”Jucătorii sunt profesioniști, îi urez succes lui Gnahore la FCSB. Eu ce trebuia să fac? Să nu joc contra Stelei cu Valencia? Sau cu Valencia să nu joc contra lui Galatasaray? Noi ne facem datoria acolo unde suntem, suntem plătiți pentru asta.

Cariera de fotbalist trece repede, în 10-15 ani”, a spus ”Cobra”.

La Dinamo, Gnahore era titular incontestabil și avea unul dintre cele mai mari salarii din echipă. Francezul câștiga, lunar, peste 20.000 de euro.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.