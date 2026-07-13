Prestațiile lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 au adus în prim-plan o vulnerabilitate neașteptată a jucătorului. Căpitanul sud-americanilor nu a reușit să îl învingă pe portarul Austriei de la 11 metri, iar ulterior a greșit și în partida cu Egipt. În primul caz, șutul s-a dus pe lângă poartă după ce austriacul Alexander Schlager nu a schițat nicio mișcare, iar în cel de-al doilea rând, execuția a fost parată fără dificultate de Mostafa Shobeir, balonul fiind trimis la o înălțime ideală pentru goalkeeper.

Tipare repetitive în istoria Mondialelor

Dificultățile nu sunt noi pentru fotbalistul argentinian. La ediția din 2018, împotriva Islandei, a expediat o minge slabă, la o înălțime numai bună pentru portar. În 2022, în fața Poloniei, Messi a ales forța, dar Wojciech Szczesny a ghicit colțul și a respins spectaculos. Potrivit datelor statistice, argentinianul se confruntă cu două neajunsuri majore atunci când execută un penalty.

În primul rând, alergarea sa către minge este adesea lipsită de pauze. Fără o oprire scurtă care să forțeze portarul să plece pe un colț pentru a elibera un spațiu, Messi ajunge să lovească balonul dintr-o poziție aproape statică, lipsită de elanul necesar unei execuții perfecte.

În al doilea rând, atunci când decide să ignore mișcările portarului și se concentrează doar pe minge, șuturile sale nu sunt plasate optim. În loc să trimită mingea în forță și jos, lângă bară, execuțiile ajung frecvent în zone în care portarii au suficient timp să reacționeze.