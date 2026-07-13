- articol scris de Matei Barbu
Manchester United a oficializat transferul brazilianului Andrey Santos, care a evoluat în sezonul precedent pentru Chelsea.
Potrivit Transfermarkt, valoarea sa de piață este de 40 de milioane de euro.
Andrey Santos a semnat un contract valabil pe cinci ani
„Diavolii Roșii” au anunțat transferul pe site-ul oficial al clubului.
„Manchester United confirmă cu plăcere transferul lui Andrey Santos la club, sub rezerva finalizării procedurilor de înregistrare”
Internaționalul brazilian a semnat un contract valabil până în iunie 2031, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.
Jucătorul în vârstă de 22 de ani, care a purtat banderola de căpitan la toate categoriile de vârstă ale naționalei Braziliei, a câștigat Cupa Mondială a Cluburilor FIFA în 2025.
În sezonul trecut, a evoluat în 43 de partide pentru Chelsea, înregistrând cea mai bună rată de reușită a paselor și cel mai mare număr de pase progresive la 90 de minute dintre toți mijlocașii sub 22 de ani din Premier League.
În sezonul anterior, Santos a fost împrumutat la Strasbourg, unde a fost căpitanul echipei în mai multe rânduri, reușind 11 goluri și 5 pase decisive.
Andrey Santos a declarat: «Totul la Manchester United este special. Este un sentiment incredibil să mă alătur unui club pe care l-au reprezentat unii dintre cei mai mari idoli ai mei.»
Manchester United în această perioadă de mercato
Veniri
- Andrey Santos (transferat de la Chelsea)
Plecări
- Rasmus Højlund (transferat la Napoli)
- Casemiro (liber de contract)
- Jadon Sancho (liber de contract)
- Tyrell Malacia (liber de contract)
- André Onana (împrumutat la Trabzonspor)