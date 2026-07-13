Youri Tielemans (29 de ani), mijlocașul central de la Aston Villa, este așteptat să fie prezentat oficial la Manchester United, după ce formația de pe Old Trafford a decis să plătească clauza de reziliere în valoare de 41 de milioane de euro.

Manchester United îl tranferă pe Youri Tielemans de la Aston Villa

Tielemans avea contract cu Aston Villa până în 2028, iar gruparea din Birmingham "nu avea nicio intenție" să îl vândă pe belgian, scrie The Athletic. Cu toate acestea, Manchester United a profitat de clauza de reziliere accesibilă, iar jucătorul a acceptat să facă pasul pe Old Trafford.

Transferul lui Tielemans vine la scurt timp după ce Manchester United a renunțat în ultima clipă la transferul unui alt mijlocaș central. "Diavolii" aveau un acord cu Atalanta pentru achiziționarea brazilianului Ederson (27 de ani) în schimbul sumei de 45 de milioane de euro, însă mutarea a picat din cauza nor probleme apărute la vizita medicală.

Youri Tielemans a fost unul dintre jucătorii importanți ai Belgiei la Cupa Mondială din această vară, el fiind cel care a reușit o dublă decisivă în confruntarea cu Senegal (3-2 d.p.) din 16-imile competiției. Mijlocașul a ratat sfertul de finală cu Spania (1-2) din cauza unei accidentări suferite la încălzire.

Tielemans, fost coleg cu Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu la Anderlecht, a câștigat două titluri de campion cu formația din Bruxelles la care s-a format, iar în 2017 era vândut la AS Monaco pentru 25 de milioane de euro.

Belgianul are o experiență vastă în Premier League, după patru sezoane și jumătate la Leicester și alte trei în tricoul lui Aston Villa. În ultimul sezon, Tielemans a reușit două goluri, șapte pase decisive și a cucerit Europa League.