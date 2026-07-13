Antrenorul lui Conor McGregor, mesaj dureros după accidentarea irlandezului: ”Sunt devastat!”

Antrenorul lui Conor McGregor, mesaj dureros după accidentarea irlandezului: ”Sunt devastat!” Alte sporturi
SPORT.RO
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Conor McGregor a avut o seară de coșmar la revenirea în UFC, eveniment transmis LIVE pe VOYO.

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Irlandezul a intrat în cușcă cu Max Holloway, americanul pe care l-a învins în 2013.

John Kavanagh, antrenorul lui McGregor, a reacționat după accidentare irlandezului

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După cinci ani în care nu a mai intrat în Octagon, McGregor a vrut să încheie rapid meciul și a căutat un KO, însă totul s-a întors împotriva sa.

Irlandezul a vrut să înceapă lupta cu niște lovituri de picior, însă, la fiecare încercare, s-a prăbușit inexplicabil. Chiar și Holloway a observat că ceva nu este în regulă și i-a spus arbitrului Mark Beltran că adversarul său este accidentat.

John Kavanagh, antrenorul lui Conor McGregor, care i-a fost alături luptătorului irlandez încă de la începuturile carierei, a avut și el o reacție după accidentarea suferită de starul UFC încă din startul meciului cu Max Holloway.

Kavanagh a mărturisit că este devastat de accidentarea lui McGregor și că, în ciuda a ceea ce se vehiculează, McGregor nu a fost accidentat înaintea meciului și nimic nu anunța ce avea să se întâmple în debutul luptei.

Sunt devastat. Acea lovitură din săritură de deschidere a fost repetată zilnic luni la rând, de mai multe ori la fiecare încălzire. Nu au fost niciodată probleme. Genunchiul i-a cedat chiar la prima lovitură. Nu se putea mai rău de atât”, a spus John Kavanagh într-o postare pe Facebook.

Ce tip de accidentare ar fi suferit Conor McGregor

După meci, președintele Ultimate Fighting Championship Dana White a oferit primele detalii despre starea fostului dublu campion UFC.

Dacă ar fi fost accidentat înaintea meciului, cineva ar fi observat. Nu cred că este cazul. Este posibil orice, dar el nu a părut accidentat. Presupunem că și-a rupt ligamentul încrucișat anterior. Și medicii cred același lucru”, a declarat președintele UFC.

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