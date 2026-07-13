Până în acest moment, cauza morții nu a fost făcută publică. Presa din Olanda susține însă că există suspiciuni privind o posibilă sinucidere.

Exclus de la Cupa Mondială, deși dosarul a fost clasat

Dieperink s-a aflat în centrul unui scandal în luna mai, după ce a fost arestat la Londra în urma unor acuzații de agresiune sexuală asupra unui minor de 17 ani, după partida dintre Crystal Palace și Fiorentina din UEFA Conference League.

Ulterior, Poliția Metropolitană a clasat dosarul din lipsă de probe, fără ca arbitrul olandez să fie pus sub acuzare. Chiar și așa, FIFA a decis să îl retragă de pe lista arbitrilor pentru Campionatul Mondial din 2026, unde urma să fie arbitru VAR în brigada lui Danny Makkelie.

Mesajul Federației Olandeze

Federația Olandeză de Fotbal a transmis un mesaj emoționant după anunțarea decesului.

„Suntem șocați și profund întristați de trecerea în neființă a arbitrului Rob Dieperink. Odată cu Rob, comunitatea arbitrilor pierde un oficial foarte apreciat, cu experiență internațională, dar mai presus de toate un coleg extraordinar. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii săi”, se arată în comunicatul KNVB.

Rob Dieperink și-a început cariera de arbitru în 2012 și a condus aproape 100 de meciuri în Eredivisie.