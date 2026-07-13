Jaqueline Cristian s-a retras de la Iaşi Open: motivul din spatele deciziei

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian, principala favorită a turneului UniCredit Iaşi Open (WTA 250), a declarat forfait pentru competiţia care începe luni.

''Din păcate, din cauza unei accidentări, principala favorită, Jaqueline Cristian, s-a retras de la ediţia din acest an a UniCredit Iaşi Open. Îţi dorim însănătoşire grabnică şi o recuperare cât mai uşoară, Jaqueline!'', au precizat organizatorii pe pagina de Facebook a turneului.

Cristian (36 WTA) trebuia să joace în primul tur contra franţuzoaicei Leolia Jeanjean. Ea a fost înlocuită pe tablou cu kazaha Iulia Putinţeva, cap de serie numărul nouă.

Jaqueline Cristian este a treia jucătoare română care declară forfait pentru turneul de la Iaşi, după Sorana Cîrstea şi Irina Begu, care au anunţat săptămâna trecută că nu pot participa din motive medicale, scrie agerpres.